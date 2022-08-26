"Meleklerin Koruyucusu" Muhammed Bzeek'i duygulandıran sürpriz - Son Dakika
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"Meleklerin Koruyucusu" Muhammed Bzeek'i duygulandıran sürpriz

26.08.2022 12:09
"Meleklerin Koruyucusu" Muhammed Bzeek'i duygulandıran sürpriz

ABD'de ölmek üzere olan çocukları evlat edinmesiyle tanınan 63 yaşındaki Libya asıllı Muhammed Bzeek, kimsenin vaktinden önce ölmeyeceğine inandığını söyledi.

ABD'de ölmek üzere olan çocukları evlat edinmesiyle tanınan 63 yaşındaki Libya asıllı Muhammed Bzeek, kimsenin vaktinden önce ölmeyeceğine inandığını söyledi.

Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn Oteli yönetimi, bugüne kadar baktığı çocuklar adına Tema Vakfına Bzeek adına fidan bağışında bulundu.

Bzeek, düzenlenen törende, konakladığı otelin yönetiminin kendisine yaptığı sürprizden etkilendiğini söyledi.

"Kimsenin vaktinden önce ölmeyeceğine inanıyorum"

Yönetmen Ensar Altay'ın 2018 yapımı "Meleklerin Koruyucusu" belgeseliyle hayatını filme aldığı Bzeek, büyük bir fedakarlık ile kendini insanlığa adayarak ölümcül hastalıkları nedeniyle terk edilmiş çocukları evlat edinerek bakımlarını üstleniyor.

Türkiye'yi ziyareti eden Bzeek, yaptığı faaliyetlere ve gelecek hedeflerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye 1978'de öğrenci olarak gittiğini söyledi.

Elektronik mühendisi olduğunu kaydeden Bzeek, "Eşimin büyükbabası ve büyükannesi koruyucu aile idi. Evlendiğimiz zaman 1989'dan 1995 yılına kadar ölmek üzere olan çocukları evlat edinmeye başladık." dedi.

Ölümcül hasta çocuklara, sevgi ve şefkat dolu bir yuva veriyor

Muhammed Bzeek, doktorların "Tedavileri mümkün değil. Ölümcül hastalıkları var." dediği çocuklara baktıklarının altını çizerek, Los Angeles'ta bu tür çocuklara bakan başka bir ailenin bulunmadığını dile getirdi.

Bu zamana kadar 80'den fazla çocuğu evlat edinerek bakımını üstlendiğini aktaran Bzeek, kendi evinde 11 çocuğun vefat ettiğini kaydederek şu bilgileri verdi:

"Çoğunlukla yetim çocukları alıyorum. Ölümcül hasta oldukları için aileleri onları istemiyor. Bir insan olarak elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Tabii ki sınırlarımız var. Ancak kimsenin vaktinden önce ölmeyeceğine inanıyorum. Ana rahminde bebekken kaderimiz yazılıyor. Ne zaman, nasıl ve nerede öleceğiz? Bunlar biz doğmadan yazılıyor. Ben buna inanıyorum. O çocukların hayatlarının bir parçası olduğum için mutluyum. Onların ailesi olup, onları birilerinin sevdiğini hissettiriyor ve değer veriyorum. Bazılarının aileleri onların hastalığını öğrenince hastanede bırakıp gidiyor."

Gelecek planlarına da değinen Bzeek, daha fazla çocuğa bakabilmek için doktor ve hemşirelerin olduğu bir tesis kurmak istediğinin altını çizerek, "Bunu yapabilmek için büyük bir organizasyondan ya da hükümetten destek almalıyım. İçinde doktorlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatristler olan bir tesis hayal ediyorum." diye konuştu.

Muhammed Bzeek, Türkiye'ye geldiğinde her zaman hoş karşılandığını ve kendisini evinde hissettiğini ifade ederek, emeklilik yıllarını Türkiye'de geçirmek istediğini vurguladı.

"Böyle bir hikayeyle karşılaşınca çok etkilendik"

Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn Otel Genel Müdürü Aysun Çelikok, Bzeek'in hikayesini tesadüf eseri öğrendiklerini belirterek, "Bu hikaye bizi çok etkiledi. Çünkü biz ekip olarak bulunduğumuz çevreye katkıda bulunmayı amaç edinmiş bir markayız. Bu bakımdan böyle bir hikayeyle karşılaşınca çok etkilendik." diye konuştu.

Çelikok, Bzeek'e fedakarlığından dolayı bir hediye vermek istediklerini ifade ederek, Bzeek'in baktığı çocuklar anısına Tema Vakfına ağaç bağışladıklarını ve ona bir sürpriz yaparak sertifikasını verdiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Meleklerin Koruyucusu' Muhammed Bzeek'i duygulandıran sürpriz - Son Dakika

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