ABD'de opioid krizinde bir davada daha anlaşmaya gidildi - Son Dakika

ABD'de opioid krizinde açılan bir dava daha anlaşmayla sonuçlandı.

ABD'nin Vermont eyaletinde görülen davada, merkezi San Francisco'da bulunan sağlık enformasyon teknolojisi şirketi Practice Fusion, yaklaşık 145 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Burlington'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan mahkeme tutanakları, Practice Fusion'ın, elektronik sağlık kayıt sisteminde, doktorların gerekenden daha opioid reçete etmesini sağlayacak biçimde uyarı vermek için Pharma X olarak tanıtılan bir firmadan yaklaşık bir milyon dolar talep ettiğini gösterdi.

Practice Fusion'ın, Pharma X'den ve diğer şirketlerden rüşvet kabul ettiği iddialarının çözüme kavuşturulması dahil yaklaşık 145 milyon dolar para cezası ödemeyi benimsediği belirtildi.

Opioid krizi



Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor. 1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. 1990'lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi için de kullanılıyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, günde ortalama 130 ABD vatandaşı aşırı dozda ağrı kesici kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor.



ABD'li milyarder Sackler ailesinin ilaç şirketi Purdue ve diğer 21 firmaya, ağrı kesici ilaçlarında yüksek oranda bulunan opioid maddesinin bağımlılık yapması nedeniyle 2 bin 600'den fazla dava açılmıştı.



Söz konusu tartışmalı ilaçları üreten Purdue Pharma şirketi, ülke genelinde 27 eyaletin başsavcılarıyla vardığı adli uzlaşma anlaşmasında eyalet yönetimlerine toplam 12 milyar doları bulacağı tahmin edilen miktarda tazminat ödemeyi kabul etmişti. 20 eyalet ise şirketin önerisini reddetmişti.



Purdue Pharma şirketi kapsamlı adli uzlaşma anlaşması kapsamında kaynaklarının tamamının tazminat ödemelerinde kullanılabilmesi için iflas başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme süreci devam ediyor.



ABD'nin Oklahoma eyaleti de eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazanmıştı.