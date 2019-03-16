ABD'de Patentli Ürün Davasını Qualcomm Kazandı
18 dakika önce
– ABD San Diego federal mahkemesi Cuma günü, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ABD'li bilişim şirketi Qualcomm'un üç patentli ürününü izinsiz kullandığı gerekçesiyle Apple'a para cezası verdi.
– ABD San Diego
federal mahkemesi Cuma günü, ABD merkezli teknoloji devi Apple
'ın ABD'li bilişim şirketi Qualcomm
'un üç patentli ürününü izinsiz kullandığı gerekçesiyle Apple'a para cezası verdi.
ABD'nin San Diego federal mahkemesinde iki haftadır süren dava, Cuma günü Qualcomm'un lehine sonuçlandı ve mahkeme, Apple'ın Qulacomm'a 31 milyon dolar ödemesi kararını verdi. Qualcomm, Apple'ın Qualcomm patentli ürünleri izinsiz olarak bazı iPhone modellerinde kullandığı gerekçesiyle ilk kez iki yıl önce teknoloji devini mahkemeye vermişti. Söz
konusu patentli ürünler arasında, cihazın açıldıktan sonra otomatik olarak internete bağlanması, pil ömrü ve grafiklere ilişkin teknoloji ve daha hızlı içerik indirilmesi için cihaz işleyicisi ve modem arasındaki hareket yer alıyor.
Gelişmelerin ardından Qualcomm hisseleri yüzde 1.81 ve Apple hisseleri de yüzde 1.86 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:33 Kaynak: DHA
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