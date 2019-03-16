Son Dakika Haberleri: ABD'de Patentli Ürün Davasını Qualcomm Kazandı

ABD'de Patentli Ürün Davasını Qualcomm Kazandı

18 dakika önce

– ABD San Diego federal mahkemesi Cuma günü, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ABD'li bilişim şirketi Qualcomm'un üç patentli ürününü izinsiz kullandığı gerekçesiyle Apple'a para cezası verdi.

ABD'de Patentli Ürün Davasını Qualcomm Kazandı, System.String[]
ABD San Diego federal mahkemesi Cuma günü, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ABD'li bilişim şirketi Qualcomm'un üç patentli ürününü izinsiz kullandığı gerekçesiyle Apple'a para cezası verdi.

ABD'nin San Diego federal mahkemesinde iki haftadır süren dava, Cuma günü Qualcomm'un lehine sonuçlandı ve mahkeme, Apple'ın Qulacomm'a 31 milyon dolar ödemesi kararını verdi. Qualcomm, Apple'ın Qualcomm patentli ürünleri izinsiz olarak bazı iPhone modellerinde kullandığı gerekçesiyle ilk kez iki yıl önce teknoloji devini mahkemeye vermişti. Söz konusu patentli ürünler arasında, cihazın açıldıktan sonra otomatik olarak internete bağlanması, pil ömrü ve grafiklere ilişkin teknoloji ve daha hızlı içerik indirilmesi için cihaz işleyicisi ve modem arasındaki hareket yer alıyor.

Gelişmelerin ardından Qualcomm hisseleri yüzde 1.81 ve Apple hisseleri de yüzde 1.86 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

San Diego, Apple, Amerika Birleşik Devletleri, Qualcomm, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya'ya En Yakın Gezegen Hangisi? Cevap Tüm Bildiklerinizi Unutturacak ABD'den Kriz Çıkaracak Hamle! Rusya ve Çin'e Nükleer Gözdağı Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 10:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Patentli Ürün Davasını Qualcomm Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]