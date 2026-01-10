ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azalarak 409 oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Aralık - 9 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 3 azalarak 409 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 71 azaldı.

Perşembe gününü 62,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,79 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,61 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.