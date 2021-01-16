ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı - Son Dakika

ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı

16.01.2021 23:47
ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı, System.String[]

ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, başkent Washington'da sahte akreditasyonla polis kontrol noktasını geçmeye çalışan bir kişi, üzerinde dolu bir silah ve 509 adet mermi ile yakalanarak tutuklandı.

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından başkent Washington'daki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

BİR ŞÜPHELİ DOLU SİLAH VE 509 MERMİYLE YAKALANDI

CNN'in haberine göre Kongre polisi, yerel saatle cuma akşamı Kongre binası etrafındaki güvenlik kontrol noktasında bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan kişinin aracında yapılan aramada dolu bir Glock marka tabancanın yanı sıra 509 merminin olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu kişinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak da dahil birkaç suçtan tutuklandığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNMELERİ HAD SAFHADA

Öte yandan 20 binin üzerinde Ulusal Muhafızın yanı sıra çok sayıda polisin yüksek güvenlik önlemleri aldığı Washington'a giriş çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu.

Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

Diğer yandan Washington'daki binlerce mağaza ve dükkanın, muhtemel olaylardan zarar görmemek için dışarı bakan kısımlarını kalın tahta tabakalarla kapattıkları görüldü.

KONGRE BASKININDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Önlemleri, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler Pentagon'dan Trump'a son dakika golü! Veda töreni yapılmayacak Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Ankara'da, şeriat çağrısı yapan provokatif bildirilerde 'Furkan Vakfı' iddiası Ankara'da, şeriat çağrısı yapan provokatif bildirilerde 'Furkan Vakfı' iddiası         
22:45
2 kişinin yaralandığı kazada 4 milyonluk araç kullanılamaz hale geldi 2 kişinin yaralandığı kazada 4 milyonluk araç kullanılamaz hale geldi         
21:59
Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi         
21:23
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti         
15:45
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 00:41:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei