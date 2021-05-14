ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri karşılayamadı

14.05.2021 16:49
ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri karşılayamadı, System.String[]

ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, yüzde 1 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, mart ayında yüzde 2,4 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de nisanda yüzde 0,4'lük yükseliş kaydetti. Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen imalat sanayi üretimi, martta yüzde 3,1'lik artış göstermişti.

Kapasite kullanım oranı ise nisanda 0,5 puan artışla yüzde 74,9'a çıktı. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 75 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı mart ayında yüzde 74,4 olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Nisan, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika Ekonomi


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