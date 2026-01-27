ABD\'de Soğuk Hava Fırtınası: 30 Ölü

ABD'yi etkisi altında alan soğuk hava ve kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

ABD, soğuk hava ve kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Yetkililer, kış fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Teksas'ta 16 yaşında bir gencin kızak kazasında, Austin bölgesinde ise bir kişinin hipotermiden öldüğünü bildiren yetkililer Louisiana'dan kış fırtınasıyla bağlantılı 3 ölüm vakası bildirdi. Mississippi'de 2, Arkansas'ta 17 yaşında bir erkek çocuğu kızak kazasında hayatını kaybederken Kuzey Carolina'da bir adam otoyolda ölü bulundu.

New York şehrinde yetkililer hafta sonu açık havada 8 kişinin ölü bulunduğunu söyledi. Kansas'ta da bir kadının hipotermiden öldüğü ve karla kaplı halde bulunduğu bildirildi. Massachusetts yetkilileri bir kadının kar küreme aracı tarafından çarpıldıktan sonra öldüğünü, Tennessee yetkilileri ise hava şartlarıyla bağlantılı 3 ölüm vakası bildirdi.

Mississippi'nin bazı bölgelerinde fırtınanın neden olduğu hasarı "çok büyük" olarak açıklandı. Ağaçların kaldırılması ve temizlenmesi çalışmalarını hızlandırılması ve hatların onarımı ve değiştirilmesi içim ek ekiplerin görevlendirildiği kaydedildi. - WASHINGTON