ABD'de Son 4 Haftada Yaklaşık 330.000 Çocukta Kovid-19 Vakası Bildirildi

23 Haziran'da sona eren haftada yaklaşık 68.000 çocukta Kovid-19 vakası bildirildi. Bu veri, bir yıl önce, 8.400 çocuk vakasının bildirildiği 24 Haziran 2021 haftasından çok daha yüksek seyrediyor.

LOS ANGELES, 27 Haziran (Xinhua) -- Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliği tarafından Pazartesi günü yayımlanan son rapora göre, son dört haftada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 330.000 çocukta Kovid-19 vakası bildirildi. Rapora göre, 23 Haziran'da sona eren haftada yaklaşık 68.000 çocukta Kovid-19 vakası bildirildi. Bu veri, bir yıl önce, 8.400 çocuk vakasının bildirildiği 24 Haziran 2021 haftasından çok daha yüksek seyrediyor.

Rapora göre, bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam vaka sayısına yaklaşık 5,8 milyon çocuk Kovid-19 vakası eklendi. Raporda, pandeminin başlangıcından bu yana ABD'de 13,6 milyondan fazla çocukta Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. AAP, yeni varyantlarla ilgili hastalığın ciddiyetini ve potansiyel uzun vadeli etkileri değerlendirmek için yaşa özel daha fazla veri toplamaya acil ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti. AAP, "Pandeminin çocuk sağlığı üzerinde ani etkileri olduğunu kabul etmek önemli fakat daha da önemlisi, bu nesildeki çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal esenliği üzerindeki uzun süreli etkilerini belirlemeli ve ele almalıyız" dedi.