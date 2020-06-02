ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye sıçradı. Protestolar yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşürken, ülkenin en büyük iki eyaleti olan Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis memuruDerek Chauvin'in dizini ensesine bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd adına başlayan gösteriler devam ediyor. Gösterileri kontrol altına almak isteyen Washington yönetimi ise birçok eyalet ve kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

WASHİNGTON VE NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi George Floyd'un ölümü ile ilgili protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.New York şehrindeki polis gücünü de artıracaklarını belirten Vali, 4 bin olan görevli polis sayısını da 8 bine çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cuomo, sokağa çıkma yasağının pazartesi 23.00 ile salı 05.00 arasında uygulanacağını ancak uygulamanın salı gecesi devam edip etmeyeceği hakkında henüz karar vermediklerini söyledi.

Washington'da son iki gündür düzenlenen protesto ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, iki günlük sokağa çıkma yasağını ilan edildiğini açıkladı.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

38 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington ve New York eyaletlerinin yanı sıra; Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.

BAĞIMSIZ HEYET OTOPSİ SONUCUNU AÇIKLADI

Öte yandan, George Floyd'un, ölüm nedeninin "kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri" olduğu yönündeki raporun ardından bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopside, 46 yaşındaki adamın ölüm sebebinin boğulma olduğu tespit edildi.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

ABD'de sular durulmuyor! En büyük iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı

ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:30 

Son Dakika Dünya ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı         
00:33
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm         
00:08
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim         
00:05
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz         
23:50
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı         
23:46
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti         
23:38
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı         
23:27
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
23:17
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok         
23:12
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu         
23:06
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor         
22:53
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı         
22:52
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz         
22:40
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım         
22:35
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı         
22:29
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor         
22:13
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle         
22:03
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı         
21:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar         
21:34
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi         
21:29
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
21:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 01:01:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]