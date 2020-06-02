ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis memuruDerek Chauvin'in dizini ensesine bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd adına başlayan gösteriler devam ediyor. Gösterileri kontrol altına almak isteyen Washington yönetimi ise birçok eyalet ve kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

WASHİNGTON VE NEW YORK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi George Floyd'un ölümü ile ilgili protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.New York şehrindeki polis gücünü de artıracaklarını belirten Vali, 4 bin olan görevli polis sayısını da 8 bine çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

Cuomo, sokağa çıkma yasağının pazartesi 23.00 ile salı 05.00 arasında uygulanacağını ancak uygulamanın salı gecesi devam edip etmeyeceği hakkında henüz karar vermediklerini söyledi.

Washington'da son iki gündür düzenlenen protesto ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, iki günlük sokağa çıkma yasağını ilan edildiğini açıkladı.

38 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington ve New York eyaletlerinin yanı sıra; Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.

BAĞIMSIZ HEYET OTOPSİ SONUCUNU AÇIKLADI

Öte yandan, George Floyd'un, ölüm nedeninin "kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri" olduğu yönündeki raporun ardından bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopside, 46 yaşındaki adamın ölüm sebebinin boğulma olduğu tespit edildi.