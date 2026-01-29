ABD'de Tarım Dışı İş Gücü Verimliliği Yükseldi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,9 arttı.

Söz konusu dönemde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış, 8 Ocak'ta yayımlanan öncü verilerle uyumlu gerçekleşti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 artmıştı.

Üretim geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,4 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,5 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,9 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Birim emek maliyeti geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 düşüş kaydetmişti.

Söz konusu veri geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 1,3 arttı.