ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı - Son Dakika

ABD'de hemzemin geçitte dorsesi raylara sıkışan TIR'a hızla gelen tren çarptı. Kaza anları anbean güvenlik kameralarına yansırken, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Kaza, ABD'nin Georgia eyaletindeki Villa Rica ilçesinde meydana geldi. Dorsesi hemzemin geçide sıkışan TIR'a tren çarptı. TIR'ın dorsesinin raylara sıkışmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği keserek kazanın büyümesine engel oldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.