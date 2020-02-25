ABD'de tüketici güven endeksi beklentinin altında kaldı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi şubatta 130,7 değerinde gerçekleşerek, 132,6 olarak belirlenen piyasa beklentisinin altında kaldı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, tüketici güven endeksi şubatta önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 130,7 oldu.

Ocakta 130,4 seviyesinde kaydedilen endekse ilişkin piyasa beklentisi 132,6 olması yönündeydi.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de şubatta 6,4 puan artarak 107,8 değerine yükseldi. Mevcut Durum Endeksi ise aynı dönemde 8,8 puan azalışla 165,1 seviyesine geriledi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, Mevcut Durum Endeksi'ndeki düşüşe rağmen tüketicilerin mevcut şartları elverişli görmeye devam ettiğini ve kısa vadeli beklentilerinin gelişme gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Richmond şubesince hazırlanan imalat endeksi de şubatta eksi 2 seviyesine düştü. Söz konusu endeks ocak ayında 20 değerini almıştı.