ABD'de tüketici güveni eylülde beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni eylülde beklentileri aştı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 15,5 puan artarak 101,8 seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de tüketici güveni eylülde beklentileri aştı, System.String[]

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 15,5 puan artarak 101,8 seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 15,5 puan artarak 101,8'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüş gösteren, mayıs ve hazirandaki yükselişinin ardından temmuz ve ağustosta tekrar düşüşe geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 89,2 olması yönündeydi.

Bu dönemde toparlanma gösteren veri, ağustosta 86,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, eylülde 17,4 puan artarak 104 değerine çıktı. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 12,7 puan artışla 98,5 seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin eylül ayında "keskin" bir şekilde arttığını ancak Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelerin altında kaldığını bildirdi.

Kısa vadeli görünüm ve işgücü piyasasındaki mevcut koşullara ilişkin iyimserliğin bu ayda güvenin artmasına yardımcı olduğunu belirten Franco, tüketicilerin kısa vadeli finansal beklentilerine dair daha iyimser olduğunu ve bunun gelecek aylarda harcamaların sürmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici Güven Endeksi, Piyasa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni eylülde beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi

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