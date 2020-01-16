ABD'de uçak havadayken motorundan kıvılcım çıktı… O anlar kamerada - Son Dakika

ABD'de New Jersey'den Kaliforniya'ya uçan yolcu uçağının sağdaki motorundan, uçak havadayken kıvılcım çıkmaya başladı. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, 15 Ocak'ta New Jersey eyaletinin Newark şehrinden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrine sefer yapan United Airlines'a ait uçakta meydana geldi. Uçak havadayken, uçağın sağ kanadında bulunan motordan kıvılcım çıkmaya başladı. Bunu gören yolcular uçakta çığlık atmaya başladı ve bunun üzerine büyük bir panik yaşandı.

Yerel medyaya konuşan bir yolcu olay anında uçakta anonsların yapıldığını ancak insanların çığlık atması nedeniyle hiçbirini duyamadığını belirtti.

Motordan kıvılcım çıkması üzerine uçağın pilotları, New Jersey'e zorunlu olarak dönerek havaalanına acil iniş yaptı. Uçağın olduğu bölüme itfaiye ekipleri sevk edilirken, yolcular da güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Görüntü Dökümü

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-Havadaki uçak

-Havadan şehrin görüntüsü

-Uçağın görünen sağ kanadı

-Sağ kanatta motordan kıvılcım çıkması