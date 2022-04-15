ABD'de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu

15.04.2022 07:35
ABD'de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu

ABD'de federal bir mahkeme, eski İngiliz vatandaşı olan DEAŞ üyesi El Şafi El Şeyh'i adam kaçırma, cinayet ve işkenceden suçlu buldu.

ABD'de federal bir mahkeme, eski İngiliz vatandaşı olan DEAŞ üyesi El Şafi El Şeyh'i adam kaçırma, cinayet ve işkenceden suçlu buldu.

ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme, kamuoyunda "Beatles" olarak bilinen DEAŞ hücresine mensup El Şeyh'le ilgili davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Suriye'de insani yardım çalışanı ve gazetecilerin de aralarında olduğu bazı DEAŞ rehinelerinin başını kesen ve bunu kameraya çekip yayımlayan hücrenin üyesi olduğu belirtilen El Şeyh'i, cinayet, adam kaçırma ve işkenceden suçlu buldu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması beklenen El Şeyh'in, ABD'de ceza alan en yüksek profilli DEAŞ üyesi olduğu belirtiliyor.

ABD'li gazeteci James Foley'i 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer ABD vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Şeyh ile Alexandra Kotey adlı eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı, ABD tarafından 2019 yılında Suriye'den çıkarılmıştı.

ABD, İngiltere'ye, "zanlıya idam cezası vermeyeceğini" taahhüt etmişti.

YORUMLAR
500
ABD'de DEAŞ'ın 'The Beatles' adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu ABD'de DEAŞ'ın 'The Beatles' adlı grubunun bir üyesi daha suçlu bulundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cinayet, Mahkeme, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:43 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
00:42 Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası
00:08 Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi
23:58 Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı
23:34 Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 07:41:55. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de yargılanan eski İngiliz vatandaşı DEAŞ militanı suçlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement