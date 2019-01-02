Son Dakika Haberleri: ABD'de Yeni Keşfedilen Böceklere "Game Of Thrones" İsimleri Verildi

ABD'de Yeni Keşfedilen Böceklere "Game Of Thrones" İsimleri Verildi

45 dakika önce

– ABD'de bir bilim insanı, yeni keşfettiği sekiz böcek türünden üçüne, ünlü ABD dizisi Game of Thrones karakterlerinin isimlerini verdi.

ABD'de Yeni Keşfedilen Böceklere
ABD'de bir bilim insanı, yeni keşfettiği sekiz böcek türünden üçüne, ünlü ABD dizisi Game of Thrones karakterlerinin isimlerini verdi.

ABD Nebraska Üniversitesi'nden Brett Ratcliffe, keşfettiği sekiz yeni böcek türüne ABD merkezli HBO kanalında yayınlanan ünlü Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen karakterinin sahip olduğu ejderhaların isimleri olan Drogoni, Rhaegal ve Viserion isimlerini koydu. Resmi olarak böcekler karakterlerin Latince karşılığı olan "drogonoi" "rhaegli" ve "viseroni" isimlerini aldı.

Ratcliffe kararıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sıklıkla bilim insanlarının kendilerini çok ciddiye aldıklarını düşünmüştüm, kararımı da bu durumu değiştirmek için verdim. Bu tür isimler koyduğunuzda hem ünleniyorsunuz, hem de halkın dikkatini keşfinize çekmiş oluyorsunuz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:18 Kaynak: DHA

Daenerys Targaryen, Game of Thrones, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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