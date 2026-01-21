ABD, DEAŞ'lı Tutukluları Irak'a Sevk Ediyor - Son Dakika
ABD, DEAŞ'lı Tutukluları Irak'a Sevk Ediyor

21.01.2026 20:06
CENTCOM, Suriye'deki 150 DEAŞ mensubunun Irak'a transferine başladı. Toplam 7 bin tutuklu gönderilecek.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'a sevk edilmesine yönelik bir misyon başlatıldığı belirtilerek, "Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'taki gözaltı merkezlerine sevk edilmesine yönelik bir operasyon başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Bugün teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde kalmasının sağlaması amacıyla, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tutuklu DEAŞ unsurlarının Irak'a sevk edilmesi için yeni bir misyon başlatıldı. Misyon, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu Irak'taki güvenli bir konuma başarıyla ulaştırmasıyla başladı. Nihai olarak, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin tutuklu DEAŞ mensubu transfer edilecek" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla yakından koordinasyon halindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasında oynadıkları rolü içtenlikle takdir ediyoruz. Tutuklu DEAŞ unsurlarının düzenli ve güvenli bir şekilde transferini kolaylaştırmak, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturacak bir firarın önlenmesi için kritik öneme sahiptir" dedi.

Açıklamada, ABD ve müttefiklerinin geçtiğimiz yıl Suriye'de 300'den fazla DEAŞ mensubunu gözaltına aldığı ve 20'den fazla teröristi de etkisiz hale getirdiği hatırlatıldı.

Terör örgütü SDG, DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmıştı

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, 19 Ocak tarihinde Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddadi Hapishanesi'nde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerini serbest bırakmıştı. Suriye ordusu, hapishanenin bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ederek, DEAŞ'lı teröristleri yakalamak için operasyon başlatmıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'nin, DEAŞ'lı tutuklu teröristleri "siyasi şantaj" aracı olarak kullandığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı vatandaşların güvenliğinin, toplumsal huzurun korunmasının ve terörün yeniden ortaya çıkmasının önlenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu vurgulamaktadır" denilmişti. - FLORIDA

