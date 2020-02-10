ABD'deki ankette, Demokrat başkan aday adayı Sanders ilk kez öne geçti - Son Dakika
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ABD'deki ankette, Demokrat başkan aday adayı Sanders ilk kez öne geçti

6 saat önce

ABD'de yapılan bir anket, ülkede 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan isimler arasında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ilk kez rakiplerinin önüne geçtiğini ortaya koydu.

ABD'deki ankette, Demokrat başkan aday adayı Sanders ilk kez öne geçti, System.String[]

ABD'de yapılan bir anket, ülkede 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan isimler arasında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ilk kez rakiplerinin önüne geçtiğini ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesinin yaptığı ankete göre, Demokrat Parti'den başkanlık seçimleri için aday adayı olan ve sosyalist fikirleriyle tanınan Sanders, yüzde 25 destek oranıyla rakiplerini geride bıraktı.

Demokrat Parti'den "favori aday adayı" olarak öne çıkan ancak Iowa'daki ön seçimlerde 4'üncü sıraya düşen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise ankette yüzde 17 ile Sanders'ı takip etti.

New York'un eski Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg da yüzde 15 destek oranıyla 3'üncü sıraya yerleşti.

Bloomberg'ü yüzde 14 ile Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, yüzde 10 ile ise Eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg izledi.

Iowa'daki tartışmalı ön seçimler

ABD'de kasımdaki başkanlık yarışının ilk ön seçimi, geçen pazartesi Iowa'da yapılmış ancak seçim, Demokratlar açısından sonuçların bir türlü açıklanamaması nedeniyle sancılı geçmişti.

Seçimin üzerinden 4 gün geçtikten sonra sonuçların yüzde 100'ünü açıklayabilen Demokrat Parti, eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in yüzde 26,2, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ise yüzde 26,1 oy aldığını duyurmuştu.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yüzde 18 ile 3'üncü sırada yer aldığı yarışta, Demokratların favorilerinden eski Başkan Yardımcısı Biden ise yüzde 15,8'de kalarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Öte yandan yarışı başa baş tamamlayan ilk iki aday ön seçimi kazandığını savunurken, Demokrat Parti yönetiminin Iowa'daki sonuçların yeniden gözden geçirilmesini istediği ve nihai sonuçlar üzerinden yeni bir açıklamanın yapılabileceği belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Iowa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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