Amerika'da yaşanan kum fırtınasında 40 otomobil birbirine girerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi - Son Dakika
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Amerika'da yaşanan kum fırtınasında 40 otomobil birbirine girerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi

02.05.2023 08:39

ABD'nin Illinois eyaletinde güçlü bir şekilde gerçekleşen kum fırtınası sebebiyle büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. 40'tan fazla aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Interstate 55 adlı otoyolda etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40'tan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÖLÜ SAYISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Kazada, çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

KAMYONLARDAN İKİSİ ALEV ALDI

Illinois Eyalet Polisi Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 40 ila 60 binek otomobil ve birkaç kamyonun yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştığını aktararak, kamyonlardan ikisinin alev aldığını ve birinde patlama meydana geldiğini ifade etti. Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, TEM Otoyolu, Illinois, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amerika'da yaşanan kum fırtınasında 40 otomobil birbirine girerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'da yaşanan kum fırtınasında 40 otomobil birbirine girerken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi - Son Dakika
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