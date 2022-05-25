ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi

25.05.2022 09:25
ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi

ABD'nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'u çocuk olmak üzere 21'e yükseldi.

ABD'nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'u çocuk olmak üzere 21'e yükseldi. Saldırganın kimliği 18 yaşındaki Salvador Ramos olarak açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Uvalde ilçesinde yer alan Robb İlköğretim Okulu'na dün yerel saatle 11.32 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı sayısı artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 19'u çocuk 2'si yetişkin olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Texas Valisi Greg Abbott, ölü olarak ele geçirilen 18 yaşındaki saldırganın isminin Salvador Ramos olduğunu ve Uvalde Lisesi'nde eğitim aldığını açıkladı. Abbott, saldırganın bir araçtan inerek okula girdiğini ve etrafa ateş açtığını söyledi. Saldırı başladığı sırada yakınlarda bulunan bir sınır polisinin hızlıca olay yerine gittiği ve saldırganı vurarak öldürdüğü belirtildi. Olayda yaralananların hastaneye kaldırdığı ve 66 yaşındaki bir kadın ile 10 yaşındaki bir çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırının gerçekleştiği okulda 7-10 yaşları arasında yaklaşık 500 kayıtlı öğrenci bulunduğu öğrenildi.

ABD'de daha önce yaşanan en kanlı ilkokul saldırısı 2012'de Connecticut'ta meydana gelmiş 20'si çocuk olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi
ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi
ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi
ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi

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Kaynak: İHA

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