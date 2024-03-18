ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcıların İlgisini Çekiyor - Son Dakika
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ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcıların İlgisini Çekiyor

ABD\'deki Spot Bitcoin ETF\'leri Yatırımcıların İlgisini Çekiyor

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), son haftayı hem net girişlerde hem de işlem hacminde tarihi zirvelerle tamamlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BlackRock'ın IBIT fonu, yatırımcıların gözdesi oldu. Bu fon tek başına 2,48 milyar dolarlık bir girişle piyasadaki hakimiyetini pekiştirdi. Spot Bitcoin ETF'lerinin işlem hacmi de rekor bir seviyeye ulaşarak geçen hafta 35,1 milyar dolara yükseldi.

18.03.2024 15:52
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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), son haftayı hem net girişlerde hem de işlem hacminde tarihi zirvelerle tamamlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BlackRock'ın IBIT Fonu, Yatırımcıların Gözdesi

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF'ler), son haftayı hem net girişlerde hem de işlem hacminde tarihi zirvelerle tamamlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BitMEX Research ve Farside Investors tarafından sağlanan verilere göre, bu fonlara yapılan toplam net yatırımlar bir önceki haftaya kıyasla yüzde 15 artarak 2,57 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Bitcoin'in fiyatının rekor bir seviyeye ulaşıp ardından sert bir düşüş yaşamadan önce gerçekleşti.

Yatırım akışında öne çıkan isim BlackRock'ın IBIT fonu oldu. Bu fon tek başına 2,48 milyar dolarlık bir girişle piyasadaki hakimiyetini pekiştirdi. BlackRock'ın IBIT fonunu, 717,9 milyon dolarlık girişle Fidelity'nin FBTC'si ve 247,8 milyon dolarlık girişle VanEck'in HODL fonu izledi. Öte yandan, Grayscale'in GBTC fonu ve Invesco'nun BTCO fonu sırasıyla 1,25 milyar dolar ve 29,4 milyon dolarlık net çıkışlar gördü.

Spot Bitcoin ETF'lerinin işlem hacmi de rekor bir seviyeye ulaşarak geçen hafta 35,1 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir önceki haftanın yüzde 15 üzerinde bir artışa işaret ediyor. Lider konumdaki BlackRock'ın IBIT ETF'si, haftalık 16,17 milyar dolarlık işlem hacmiyle zirveye oturdu.

Piyasada gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, Bitcoin fiyatı kısa bir süre için 73.836 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak sonrasında yüzde 12'lik bir düşüşle 64.505 dolara geriledi. Genel olarak, kripto para piyasası da benzer bir düşüş eğilimi gösterdi.

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Son Dakika Kripto ABD'deki Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcıların İlgisini Çekiyor - Son Dakika

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