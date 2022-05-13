ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Blinken, yazılı açıklamasında, Al Nahyan'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını, ailesi, yakınları ve BAE halkına başsağlığı dilediklerini belirtti.

Blinken, ABD ile BAE arasındaki ilişkilere büyük katkılar yaptığını kaydettiği Al Nahyan'ın ABD'nin gerçek bir dostu olduğunu ve her zaman hatırlanacağını ifade etti.