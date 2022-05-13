ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı - Son Dakika
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ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı

13.05.2022 18:48
ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Blinken, yazılı açıklamasında, Al Nahyan'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını, ailesi, yakınları ve BAE halkına başsağlığı dilediklerini belirtti.

Blinken, ABD ile BAE arasındaki ilişkilere büyük katkılar yaptığını kaydettiği Al Nahyan'ın ABD'nin gerçek bir dostu olduğunu ve her zaman hatırlanacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan için başsağlığı - Son Dakika
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