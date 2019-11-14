Son Dakika Haberleri: ABD'den Bolivya'da geçici devlet başkanı olan muhalif senatöre tebrik
Son Dakika Güncel ABD'den Bolivya'da geçici devlet başkanı olan muhalif senatöre tebrik - Son Dakika

ABD'den Bolivya'da geçici devlet başkanı olan muhalif senatöre tebrik

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden...

ABD'den Bolivya'da geçici devlet başkanı olan muhalif senatöre tebrik, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Bakan Pompeo, Bolivya'daki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaparak, Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez'i geçici devlet başkanı olmasından dolayı tebrik etti.

Pompeo, "ABD, ülkesini Amerikan Demokratik Tüzüğünün ilkeleri doğrultusunda demokratik bir sürece ulaştırmak için sorumluluk alan Bolivyalı Senatör Jeanine Anez'i takdir etmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD hükümeti olarak Bolivya yönetimi ile çalışmak için sabırsızlandıklarını belirten Pompeo, "Tüm Bolivyalı taraflara gelecek zamanlarda da demokrasiyi korumaları ve şiddetten uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Evo Morales, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:00 Kaynak: AA
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