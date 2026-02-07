ABD, Gazze için Barış Kurulu Toplantısını Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Gazze için Barış Kurulu Toplantısını Planlıyor

07.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"nun ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığı öne sürüldü.

ABD'nin, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"nun ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığı öne sürüldü.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin iddialarda bulundu.

ABD yönetiminin, Kurul'un ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığını söyleyen yetkili, bu planın henüz erken bir aşamada olduğuna ve değişebileceğini belirtti.

Yetkili ayrıca, ABD Barış Enstitüsünde yapılması planlanan toplantı konusunda yönetimin çeşitli ülkelere davet için ulaştığını söyledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze için Barış Kurulu Toplantısını Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Altın ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in işaret ettiği tarih Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
İnfial yaratan görüntü Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 13:30:16. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Gazze için Barış Kurulu Toplantısını Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.