ABD'den Hafter tarafına "Wagner ve petrol tesisleri" uyarısı - Son Dakika

ABD'den Hafter tarafına "Wagner ve petrol tesisleri" uyarısı

ABD yönetiminin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter temsilcileriyle görüşerek, Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi.

ABD yönetiminin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter temsilcileriyle görüşerek, Rus paralı savaşçı grubu Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Çarşamba günü ABD'li bir heyet ve Hafter temsilcilerinin video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede LNA bünyesindeki silahlı çetelerin tasviye edilmesinin de dahil olduğu bir takım konuların ele alındığı bildirildi.

Geçen yıl başlayan Trablus kuşatmasının sona ermesinin milis güçlerin tasviye edilmesi konusunda taraflara fırsat sunduğu belirtilen açıklamada, görüşme sırasında Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarında ilerleme sağlamanın gerekliliğine vurgu yapıldığı da belirtildi.

Öte yandan açıklamada ABD'li delegenin derhal ateşkesin sağlanması ve BM öncülüğündeki güvenlik ve siyasi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"ABD heyeti, LNA'nın Rus Savunma Bakanlığına bağlı vekil grup Wagner ile olan ilişkisi ve Libya'daki petrol sahalarını kapatmasının ABD ve Libya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu vurguladı. Bu, Libya'nın bağımsızlığına zarar verdiği gibi iç savaşı arttırarak kritik petrol rezervlerinin zarar görmesine yol açabilir."

Hafter, BM nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı 4 Nisan 2019'da saldırı başlatmış, başkent Trablus'u ele geçirmek için 14 ay süren saldırılarıyla ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusunun Hafter milislerine karşı son dönemde önemli başarılar kaydetmesi ve 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını ve ülkenin doğusunun büyük kısmını milislerden arındırmasının ardından, uluslararası aktörlerden ateşkes çağrıları gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 01:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Hafter tarafına 'Wagner ve petrol tesisleri' uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 16:20 Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 13:03 Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor 12:29 Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
07:49
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 02:37:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den Hafter tarafına "Wagner ve petrol tesisleri" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]