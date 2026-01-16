ABD'den İran'a Diploması çağrısı - Son Dakika
ABD'den İran'a Diploması çağrısı

16.01.2026 15:22
Steve Witkoff, İran'daki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesini umduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'da protestoculara yönelik şiddet eylemleriyle tırmanan gerilimin "askeri bir müdahaleden ziyade diplomatik yollarla çözülmesini umduğunu" söyledi.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Amerika'nın Florida eyaletinde düzenlenen İsrail-Amerikan Konseyi Konferansı'nda konuştu. Witkoff, "ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri harekatına ihtimal verip vermediği" sorusuna, "Diplomatik bir çözüm olmasını umuyorum. Gerçekten temennim bu yönde" yanıtını verdi.

Witkoff, "Tahran yönetimiyle varılacak olası bir mutabakatın dört temel başlığı kapsaması gerekiyor" dedi ve bu başlıkları "nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması, balistik füze envanterinin azaltılması, İran'ın elindeki mevcut nükleer materyal stoku ve bölgedeki vekil güçlerin faaliyetleri" olarak sıraladı. Witkoff, "İran'ın elinde şu an yüzde 3,67 ila yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 2 bin kilogramlık nükleer materyal bulunduğunu" belirtti.

İran ekonomisinin içinde bulunduğu zorlu durum nedeniyle Tahran yönetiminin bu dört başlıkta taviz vermeye istekli olabileceğini öne süren Witkoff, "Eğer uluslararası sisteme geri dönmek istiyorlarsa, bu dört sorunu diplomatik yollarla çözebiliriz. Bu en iyi çözüm yolu olur. Askeri bir müdahaleden ziyade diplomatik yollarla çözebiliriz. Diğer alternatif senaryo ise kötü bir senaryodur" değerlendirmesinde bulundu.

Rejimin değişmesini isteyen İran halkına yönelik mesajı da sorulan ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Onlar inanılmaz derecede cesur insanlar ve biz onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
