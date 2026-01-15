ABD'den İran'a Yaptırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD'den İran'a Yaptırımlar

15.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'daki şiddetten sorumlu beş yetkili ve petrol gelirlerini aklayan 18 kişi ve şirkete yaptırım uyguladı.

ABD, İran'da protestoculara yönelik şiddetten sorumlu olmakla suçladığı üst düzey beş İranlı yetkiliye ile İran petrolünün yabancı pazarlara satışından elde edilen gelirlerin aklanmasında rol alan 18 kişi ve şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD, İran'da protestoculara yönelik şiddetten sorumlu olmakla suçladığı üst düzey İranlı yetkilileri yaptırım listesine aldı. Yaptırım uygulanan arasında İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani dahil toplam 5 isim bulunuyor. Yaptırımlara konu olan İranlı yetkililer arasında Laricani'nin yanı sıra Luristan Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı Mohammad Reza Hashemifar, Luristan Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı Nematollah Bagheri, Fars Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı Azizollah Maleki ve Fars Eyaleti Devrim Muhafızları Komutanı Yadollah Buali yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım altındaki İran bankaları etrafında kurulan bir gölge bankacılık ağı çerçevesinde İran petrolünün yabancı pazarlara satışından elde edilen gelirlerin aklanmasında rol alan 18 kişi ve şirketi de yaptırım listesine alındığını açıkladı.

"Merkez Bankası iflas etmiş durumda"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD, özgürlük ve adalet taleplerinde kararlılıkla İran halkının arkasında durmaktadır. Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda İran halkına acımasız baskının içinde yer alan kilit İranlı liderlere yaptırım uygulamaktadır. Bakanlık, rejimin insan haklarına yönelik zorba baskısının arkasında olanları hedef almak için her aracı kullanacaktır" dedi.

ABD'nin yaptırım çabalarının İran'ın petrol ihracatını ciddi bir şekilde düşürdüğünü ifade eden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Para birimi ve yaşam şartları hızla düşüyor. İran ekonomisi alarm vermeye devam ediyor. Merkez Bankası iflas etmiş durumda ve para basıyor. Sırada, hiper-enflasyon var. Rejim, müreffeh bir İran inşa etmek yerine, petrol gelirlerinden geriye kalanları nükleer silah geliştirmeye, füzelere ve dünyanın dört bir yanındaki terör vekillerine harcamayı tercih etti. Siviller, kötü yönetimi ve ekonomik çöküşü, haklı bir şekilde protesto ediyor" dedi.

Bessent, "İran liderleri, barışçıl gösterilere sokaklarda toplu ateş açmaktan hastanelerde yaralılara saldırmaya kadar uzanan şiddetle, vahşice karşılık verdi. Bugünkü yaptırımlar, rejimin İran petrolüne yönelik yaptırımları delmek ve enerji satışlarından elde edilen gelirleri, asıl sahipleri olan İran halkından uzaklaştırmak için kullanan 18 kişi ve kurumu hedef alıyor" dedi.

İranlı liderlere seslenen Bessent, "ABD Hazine Bakanlığı, tıpkı batan gemideki fareler gibi, İranlı ailelerden çaldığınız paraları panik içinde dünyanın dört bir yanındaki banka ve finans kuruluşlarına transfer ettiğinizi biliyor. Hem bu paraları hem de sizi izlediğimizden emin olabilirsiniz. Ama bize katılmayı seçerseniz halen zaman var. Başkan Trump'ın da söylediği gibi, şiddeti durdurun ve İran halkının yanında yer alın" ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler, uluslararası yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinin darboğaza girmesi ve İran riyalinin çökmesinin de etkisiyle 28 Aralık'ta başlamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den İran'a Yaptırımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:33:29. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a Yaptırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.