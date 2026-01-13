ABD'den İran Uyarısı

(ANKARA) – ABD, İran genelinde tırmanan protestolar ve güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'la ilgili Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan seyahat ve güvenlik uyarısında, "ülke genelindeki gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşme, tutuklama ve yaralanmalarla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu" vurgulandı.

Bakanlık, ABD-İran çifte vatandaşlarının İran'dan çıkışta yasal olarak İran pasaportu kullanmak zorunda olduklarını hatırlattı. Tahran yönetiminin çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilen açıklamada, "ABD pasaportu göstermek veya ABD ile bağlantılı olduğunu belirtmek, İranlı yetkililerin gözaltı kararı alması için yeterli sebep olabilir" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına "İran'da internet kesintilerine hazırlıklı olmaları ve güvenlik koşulları elverdiği takdirde ülkeyi kara yoluyla terk etmeleri" tavsiye edildi. Uyarı notunda, Türkiye sınırındaki Gürbulak, Kapıköy ve Esendere sınır kapılarının açık olduğu, bu kapıların kullanılabileceği belirtildi.

ABD'nin Tahran'da resmi diplomatik temsilciliği bulunmadığından, ülkeyi İsviçre Büyükelçiliği temsil ediyor.