ABD'den İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den İran Uyarısı

13.01.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'daki protestolar nedeniyle vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

(ANKARA) – ABD, İran genelinde tırmanan protestolar ve güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'la ilgili Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan seyahat ve güvenlik uyarısında, "ülke genelindeki gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşme, tutuklama ve yaralanmalarla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu" vurgulandı.

Bakanlık, ABD-İran çifte vatandaşlarının İran'dan çıkışta yasal olarak İran pasaportu kullanmak zorunda olduklarını hatırlattı. Tahran yönetiminin çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilen açıklamada, "ABD pasaportu göstermek veya ABD ile bağlantılı olduğunu belirtmek, İranlı yetkililerin gözaltı kararı alması için yeterli sebep olabilir" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına "İran'da internet kesintilerine hazırlıklı olmaları ve güvenlik koşulları elverdiği takdirde ülkeyi kara yoluyla terk etmeleri" tavsiye edildi. Uyarı notunda, Türkiye sınırındaki Gürbulak, Kapıköy ve Esendere sınır kapılarının açık olduğu, bu kapıların kullanılabileceği belirtildi.

ABD'nin Tahran'da resmi diplomatik temsilciliği bulunmadığından, ülkeyi İsviçre Büyükelçiliği temsil ediyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:42:23. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.