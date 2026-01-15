ABD'den İranlı Güvenlik Yetkililerine Yaptırım - Son Dakika
ABD'den İranlı Güvenlik Yetkililerine Yaptırım

15.01.2026 20:16
ABD, İran'daki göstericilere yönelik şiddetten sorumlu bazı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladı.

NEW ABD yönetimi, İran'daki göstericilere yönelik şiddetin sorumlusu olduğu iddiasıyla bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırımlar açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) "temel özgürlükler ve ekonomik güvenlik" talebiyle sokaklara dökülen "İran halkına yönelik baskının mimarlarına" yaptırım uyguladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın seçkin kesiminin ülkenin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri "çalmasına ve aklamasına" imkan tanıyan "gölge bankacılık ağlarına" karşı da önlem alındığı vurgulandı.

Bugün yaptırım uygulanan İranlı güvenlik yetkilileri arasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Laricani, halkın meşru taleplerine şiddetle yanıt verilmesini isteyen ilk İranlı liderlerden biriydi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, protestoların başlamasından bu yana İran güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi kullandığı, İran halkını yaşam ve özgürlükten mahrum bıraktığı öne sürüldü.

Göstericilere yönelik şiddetten sorumlu olduğu iddia edilen diğer üst düzey yetkililere değinilen açıklamada, Muhammed Rıza Haşimifer, Nimetullah Bakıri, Azizullah Meleki ve Yadullah Buali'ye yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Gölge bankacılık ağına yaptırım

Açıklamada, OFAC'ın yaptırım uygulanan İranlı finans kurumları Bank Melli ve Shahr Bank'ın gizli "gölge bankacılık" ağlarının bir parçası olarak, İran'ın petrol ve petrokimya satışlarından elde edilen gelirlerin yabancı pazarlara aktarılmasında kritik rol oynayan 18 kişi ve kuruluşu da yaptırım listesine eklediği duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin, "ABD özgürlük ve adalet çağrısında bulunan İran halkının yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Bakanlığın kilit liderlere yaptırım uyguladığını vurgulayan Bessent, İran halkına yönelik baskıda rol alan kişiler için ellerindeki her türlü aracı kullanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, İran, Son Dakika

