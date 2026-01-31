ABD'den İsrail ve Suudi Arabistan'a Askeri Satış Onayı - Son Dakika
ABD'den İsrail ve Suudi Arabistan'a Askeri Satış Onayı

31.01.2026 10:58
Pentagon, İsrail ve Suudi Arabistan'a toplam 15 milyar dolarlık askeri teçhizat satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail ve Suudi Arabistan'a toplam yaklaşık 15 milyar dolarlık askeri teçhizat satışını onayladığını açıkladı. Bakanlık, İsrail ile yapılan yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki satış kapsamında 30 adet Apache tipi taarruz helikopteri ile çeşitli askeri araçların yer aldığını bildirdi. Suudi Arabistan'a yaklaşık 9 milyar dolar değerinde 730 adet Patriot hava savunma sistemi füzesi ve ilgili teçhizatın onaylandığı belirtildi.

ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki askeri faaliyetleri devam ederken ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen Filistinli sivilleri hedef almayı sürdürürken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail ve Suudi Arabistan'a yeni askeri teçhizat satışlarına onay verildiğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 6,5 milyar dolar değerinde satış anlaşması için yeşil ışık yakarak, 30 Apache tipi taarruz helikopteri ve 3 bin 250 hafif taktik araç teslimatını onayladı. Açıklamaya göre, İsrail envanterindeki Namer zırhlı personel taşıyıcı araçlar için sağlanacak 740 milyon dolarlık lojistik destek çalışmaları da söz konusu satış anlaşmasına dahil edildi.

Suudi Arabistan'a 730 adet patriot füzesi teslim edilecek

Pentagon ayrıca ayrı bir açıklamada, Suudi Arabistan'a 730 adet Patriot hava savunma sistemi füzesi ve ilgili teçhizatın satışı için de onay verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin itici gücü olan önemli bir NATO dışı müttefikin güvenliği artırılarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri desteklenmektedir" denildi.

Açıklamada aynı zamanda, söz konusu gelişmiş kabiliyetin Suudi Arabistan'ın yanı ABD ve bölgedeki müttefiklerinin kara kuvvetlerini koruyacağı ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki entegre hava ve füze savunma sistemine katkısını önemli ölçüde artıracağı ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Politika, Savunma, İsrail, Son Dakika

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
