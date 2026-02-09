ABD petrol tankerine el koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD petrol tankerine el koydu

Haberin Videosunu İzleyin
ABD petrol tankerine el koydu
09.02.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD petrol tankerine el koydu
Haber Videosu

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler'deki karantina kararını ihlal eden 'Aquila II' petrol tankerine Hint Okyanusu'nda el koyduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler'deki karantina kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD askeri güçlerinin, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulanan gemilere yönelik Karayipler'de ilan ettiği karantinayı ihlal eden 'Aquila II' gemisine, Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk sahasında müdahale ettiği belirtildi.

ABD GÜÇLERİ PETROL TANKERİNE EL KOYDU

ABD güçlerinin, Karayipler'den kaçan gemiyi Hint Okyanusu'na kadar izlediği ve bölgede yapılan müdahaleyle geminin kontrolünün sağlandığı kaydedildi.

"HER TÜRLÜ İHLALE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Amerikan güçlerinin karada, havada ve denizde her türlü ihlale karşılık vereceğinin ifade edildiği paylaşımda, yasa dışı faaliyet gösteren aktörlerin ABD gücünden kaçamayacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda ABD ordusuna Karayipler'de tam karantina uygulanması emri vermişti. ABD ordusu ise bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuştu.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Karayipler, Operasyon, Karantina, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD petrol tankerine el koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
17:05
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 18:31:32. #7.11#
SON DAKİKA: ABD petrol tankerine el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.