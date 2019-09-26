Son Dakika Haberleri: ABD'den Rusya'ya Suriye yaptırımı
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ABD'den Rusya'ya Suriye yaptırımı

4 dakika önce

ABD, Suriye'de faaliyetlerini sürdüren Rus ordusuna yardım tedarik eden 1 şirketi, 5 gemiyi ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD'den Rusya'ya Suriye yaptırımı, System.String[]

ABD, Suriye'de faaliyetlerini sürdüren Rus ordusuna yardım tedarik eden 1 şirketi, 5 gemiyi ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Maliye Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanlığının Suriye'de faaliyetlerini sürdüren askeri birimlerine yakıt tedariki sağlayan 5 gemi, 1 şirket ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Rus ordusuna petrol tedariki sağlayan şirketin yöneticileri Ivan Okorokov, Karen Stepanyan ve Ilya Loginov listeye alınan isimler oldu. Yaptırım listesine alınan gemiler ise "Yaz, Sig, Sudak, Passat ve OT-2077" olarak belirtildi. Yaptırım listesine alınan Rus şirketi ise uluslararası nakliye şirketi 'JSC Sovfracht' olarak duyuruldu. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:32 Kaynak: İHA
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