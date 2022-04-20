ABD'den, "Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye çalışan" kuruluş ve şahıslara yaptırım - Son Dakika
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ABD'den, "Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye çalışan" kuruluş ve şahıslara yaptırım

20.04.2022 21:33
ABD'den, "Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye çalışan" kuruluş ve şahıslara yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımları delmeye çalıştıkları gerekçesiyle aralarında 1 Rus bankası ve 1 Rus oligark da bulunan onlarca şirketi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD yönetimi, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımları delmeye çalıştıkları gerekçesiyle aralarında 1 Rus bankası ve 1 Rus oligark da bulunan onlarca şirketi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Batı ülkelerince Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmeye teşebbüs eden kuruluş ve şahıslara yaptırım getirildiği belirtildi.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında özel Rus bankası Transkapitalbank, 40'tan fazla Rus şahıs, Rus Oliagark Konstantin Malofeyev ve Malofeyev'e ait şirketler yaptırım listesine dahil edildi.

Ayrıca Rusya'nın sanal para endüstrisinde faaliyet gösteren birçok şirket de yaptırımları delmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müşaviri Brian Nelson, yaptığı yazılı açıklamada, "Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını delerek, delmeye teşebbüs ederek veya bu yaptırımların delinmesine yardım ederek Putin'in zalimce savaşına destek verenleri hedef almayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den, 'Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye çalışan' kuruluş ve şahıslara yaptırım - Son Dakika


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