ABD'den Suriye'ye İtidal Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de "tüm taraflara itidal çağrısı" yaparken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirinin Suriye'deki son gelişmelere ilişkin sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Bakanlık sözcüsü, açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki durumu yakından takip etmektedir. Tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin "yeniden şiddet döngüsüne sürüklenmemesi" uyarısının yapıldığı açıklamada, "Taraflar, tüm Suriyelilerin çıkarlarını koruyan ve onlara hizmet eden barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'nin nasıl inşa edileceğine odaklanmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği de vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Büyükelçi Barrack'ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Suriye'deki olaylar

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentine 6 Aralık 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişinin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar düzenlemeye başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Saldırılarda, büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 55 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.