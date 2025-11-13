ABD'den Venezuela'ya Askeri Seçenekler Sunuldu - Son Dakika
ABD'den Venezuela'ya Askeri Seçenekler Sunuldu

ABD\'den Venezuela\'ya Askeri Seçenekler Sunuldu
13.11.2025 20:19
ABD'li askeri yetkililer, Başkan Trump'a Venezuela'ya saldırı da dahil güncellenmiş askeri seçenekler sundu. Toplantıda Venezuela'ya yönelik durum ve Karayipler bölgesindeki güvenlik adımları masaya yatırıldı.

ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, Başkan Donald Trump'a, Venezuela topraklarına saldırı dahil "güncellenmiş askeri seçenekleri" sunduğu iddia edildi.

TRUMP'A SALDIRI DAHİL "YENİ VENEZUELA PLANI" SUNULDU

Amerikan CBS News kanalında yer alan ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre askeri yetkililer, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir toplantı gerçekleştirdi. Venezuela'ya yönelik son durumun ele alındığı ve bu ülke topraklarına saldırı dahil güncellenmiş tüm askeri seçeneklerin Trump'a iletildiği toplantıda, Karayipler bölgesine yönelik güvenlik adımları masaya yatırıldı.

ABD, Venezuela'ya Askeri Seçenekleri Gözden Geçirdi

NİHAİ BİR KARAR ALINMADI

Kaynaklara göre söz konusu toplantıya, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Bununla birlikte toplantıda Venezuela'ya yönelik henüz nihai bir karar alınmadı.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD, Venezuela'ya Askeri Seçenekleri Gözden Geçirdi

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD, Venezuela'ya Askeri Seçenekleri Gözden Geçirdi
Kaynak: AA

Dış Politika, Karayipler, Venezuela, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Venezuela'ya Askeri Seçenekler Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD'den Venezuela'ya Askeri Seçenekler Sunuldu
