ABD'den Venezuela'ya Baskın: 6. Petrol Tankeri Ele Geçirildi

15.01.2026 20:31
ABD ordusu, Venezuela’dan petrol taşıyan bir tankere daha el koyarak toplamda 6'ncı operasyonu gerçekleştirdi.

NEW ABD ordusu, Karayipler bölgesinde seyreden ve petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyerek, Venezuela petrollerine uygulanan yaptırımlar kapsamında toplamda 6'ncı petrol tankerine el koydu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Veronica adlı tanker daha önce Venezuela sularından geçmişti ve Başkan (Donald) Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemiler için belirlediği karantinaya aykırı hareket ediyordu." ifadesini kullandı.

Petrol tankerinin ele geçirilmesi anına ilişkin video da paylaşan Noem, "Kahraman Sahil Güvenlik mensuplarımız, uluslararası hukuka uygun olarak kusursuz bir operasyonun gerçekleştirilmesini bir kez daha sağladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Noem, "Amerikan adaletinden kaçmanın veya kurtulmanın mümkün olmadığını" kaydederek Trump yönetiminin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.

İç Güvenlik Bakanlığının duyurduğu baskında alıkonulan Veronica tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 6'ncı petrol tankeri oldu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda da, ABD Savunma Bakanlığının, batı yarım küredeki yasa dışı faaliyetleri ezme misyonundaki kararlılığının işbirliği içinde sürdürüldüğü belirtildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinden hareket eden deniz piyadelerinin, Veronica adlı motorlu tankeri "herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdiği" kaydedilen paylaşımda, "Venezuela'dan ayrılacak tek petrol, düzgün ve yasal olarak koordine edilmiş petrol olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

