Antony Blınken: İran Halkı İçin İnternet Özgürlüğünü Geliştirmek Üzere Gerekli Adımları Attık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bugün, İran hükümetinin uyguladığı sansüre karşı çıkmak, dijital iletişime daha çok erişim sağlamak için genel lisans vererek İran halkı için internet özgürlüğü ve serbest bilgi akışını geliştirmek üzere gerekli adımları attık" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İranlılara yönelik bir Genel Lisans vermek için harekete geçtiklerini bildirdi. Blinken sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün, İran hükümetinin uyguladığı sansüre karşı çıkmak, dijital iletişime daha çok erişim sağlamak için Genel Lisans vererek İran halkı için internet özgürlüğü ve serbest bilgi akışını geliştirmek üzere gerekli adımları attık."