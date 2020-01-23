ABD elçisinden Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri düzeltme ziyareti - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kosova-Sırbistan diyaloğu özel elçisi Richard Grenell, Kosova'da Sırbistan ürünlerine uygulanan yüzde 100'lük gümrük vergisinin kaldırılması gerektiğini savundu.



Kosova temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın Kosova-Sırbistan diyaloğu özel elçisi Richard Grenell, yeni hükümeti kurma görevi verilen Vetvendosje Hareketi (VV) lideri Albin Kurti ile olası koalisyon hükümetinin ortağı olması beklenen Kosova Demokratik Birliği (LDK) lideri İsa Mustafa ile ayrı ayrı bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kameraların karşısına çıkan Grenell, Kosova'nın Sırbistan ürünlerine uyguladığı yüzde 100'lük gümrük vergisinin kaldırılması, Sırbistan'ın da Kosova'nın bağımsızlığına karşı yürüttüğü kampanyaya son vermesi gerektiği görüşünü savundu. Açıklamasında, hükümet kurma konusuna dahil edilmesiyle ilgilenmediğini sözlerine ekleyen Grenell, koalisyon hükümeti kurmak için gayret gösteren Kurti ve Mustafa'ya, diğer devletlerin de doğal olmayan koalisyonlar oluşturmada sorun yaşadıklarını hatırlattı. ABD özel temsilcisi Grenell, Kosova'da "siyasi savaş" dediği şeyi görmezden gelmeye çalıştığını ve ekonomik kalkınmaya odaklandığını söyledi.



Grenell, ekonomik kalkınmaya doğru adımlamak için 2018 yılında Kosova hükümeti tarafından Sırbistan'a uygulanan gümrük vergisinin kaldırılması gerektiğini belirtti.



"Siyasi mücadeleyi görmezden gelmeye ve ekonomik kalkınmaya odaklanmaya çalışıyorum. Bu nedenle, siyasi liderlerden, ilerlemek istiyorsak ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duyulduğunu ve Kosova'nın Sırbistan'a uyguladığı yüzde 100'lük verginin kaldırılmasını talep etti. Vergi, kaldırılması gereken bir şeydir ayrıca, Kosova'ya karşı Sırp kampanyasının da durdurulması gereklidir" şeklinde konuşan Grenell, Kosova'da yeni hükümetin kurulması ile ilgili gelişmeleri dışarıdan takip ettiğini ve kendilerinin bu sürece dahil edilmesine ilgi duymadığını vurguladı.



Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile de bir araya gelen Grenell, ABD'nin Büyükelçisi olduğu Berlin'de, Kosova ile Sırbistan arasında uçak seferlerinin başlatılmasına dair anlaşmanın imzalanmasını sağladı. Uçak seferlerini Almanya'nın "Luftansa" hava yolları şirketinin yapması bekleniyor. - PRİŞTİNE