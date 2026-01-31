ABD Federal Hükümeti Kısmen Kapandı

ABD'de federal hükümet, Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oylamasının yetişmemesi sebebiyle kısmen kapandı.

ABD Senatosu'nun bütçe tasarısına onay vermesine rağmen, Temsilciler Meclisi'nde oylanmaması nedeniyle federal hükümet kısmen kapandı. Senato, ülkedeki federal kurumların finansmanını sağlayan geçici bütçe paketini 29'a karşı 71 oyla kabul etti ancak tasarı üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle paket tekrar Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Hafta sonu tatili nedeniyle Temsilciler Meclisi'nin toplanmayacak olması, kısmi kapanmanın başlamasına yol açtı.

Bütçenin yasalaşabilmesi için önce Temsilciler Meclisi'nin onayı, ardından da ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası gerekiyor. Meclis üyelerinin pazartesi günü toplanarak paketi oylaması ve tasarının Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Hafta sonuna denk gelen ve kısa sürmesi öngörülen kapanmanın, federal hizmetlerde ciddi bir aksamaya neden olmayacağı belirtiliyor.