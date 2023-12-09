Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki\'yi Washington ziyaretinde konuşturmadılar

ABD hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeleri öncesinde Washington'da bulunan Four Seasons Hotel'de Gazze'deki son durumu ve ABD'den beklentilerini basın mensuplarına değerlendirdi. Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.
Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sorunuza vizesinin koşulları nedeniyle cevap veremiyor. Demek istediğim, ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'nin (bu soruları) cevaplamasına izin vermeyecek şekilde ona kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.
Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Temas Grubu'nun cumartesi Kanada'da görüşmeler yapması öngörülüyor
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