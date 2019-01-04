Son Dakika Haberleri: ABD Genelkurmay Başkanı Milley Afganistan'da

ABD Genelkurmay Başkanı Milley Afganistan'da

1 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley Afganistan'da, System.String[]
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milley ve beraberindeki heyeti, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sarayda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Gani, görüşmede, Afganistan hükümetinin yolsuzluklarla mücadele konusunda kararlı adımlar attığını ve olumlu sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin yeni Afganistan stratejisi ve barış sürecinin konuşulduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:38 Kaynak: AA

Kabil, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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