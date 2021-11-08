ABD Gümrük ve Sınır Koruması, sınırın zorunlu olmayan seyahatlere yeniden açılmasına hazırlanıyor (3) - Son Dakika

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, sınırın zorunlu olmayan seyahatlere yeniden açılmasına hazırlanıyor (3)
08.11.2021 05:36
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Teksas-Meksika sınırını 'zorunlu olmayan' seyahatlere Mart 2020'den bu yana ilk kez yeniden açmak için hazırlanıyor.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Teksas-Meksika sınırını 'zorunlu olmayan' seyahatlere Mart 2020'den bu yana ilk kez yeniden açmak için hazırlanıyor. Texas'a geçiş yapmak üzere El Paso'daki CBP Biriminde bekleyen özel izne sahip kişiler görülüyor. (3)
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