ABD Güney Kore Araç Vergisini İndiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD Güney Kore Araç Vergisini İndiriyor

ABD Güney Kore Araç Vergisini İndiriyor
02.12.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Güney Kore'den ithal otomobillerin gümrük vergisini 1 Kasım'dan itibaren %15'e indirecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ticaret Bakanı Lutnick'in ABD ile Güney Kore arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı. Lutnick, yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin stratejik yatırım yasasını parlamentoda resmen yürürlüğe koymak için harekete geçtiğini belirtti.

"TİCARET ANLAŞMASI BAŞARILI SONUÇ VERDİ"

Bu önemli adımın, ABD sanayisinin ve işçilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile yaptığı ticaret anlaşmasının tam faydasını görmesini sağlayacağını kaydeden Lutnick, "Buna karşılık olarak ABD, anlaşma kapsamında otomobil tarifelerinin 1 Kasım itibarıyla yüzde 15'e indirilmesi dahil olmak üzere belirli tarifeleri düşürecek." ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick.

UÇAK PARÇALARINA YÖNELİK TARİFELER KALDIRILACAK

Lutnick, uçak parçalarına yönelik tarifeleri de kaldıracaklarını ve Güney Kore'nin karşılıklı tarife oranını Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ile eşleştirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Güney Kore, Otomobil, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Güney Kore Araç Vergisini İndiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Derin dekoltesi olay oldu ’’Eski Zara nerede’’ yorumları yapılıyor Derin dekoltesi olay oldu! ''Eski Zara nerede?'' yorumları yapılıyor
ABD’nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza 50 araç birbirine girdi ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

09:22
Barış’ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:43
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı puan alamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı puan alamazdık'' diyor
08:24
Ali Koç’un 905’teki gol sevinci olay oldu
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu
07:58
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü Türkiye’de de kullanılıyor
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor
07:50
Bahçeli’yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez
07:27
MHP lideri Bahçeli’den Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 09:27:01. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Güney Kore Araç Vergisini İndiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.