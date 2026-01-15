ABD, Hamas’ın Silah Bırakma Planını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Hamas’ın Silah Bırakma Planını Açıkladı

15.01.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin sürece dahil olması isteniyor.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Gazze Barış Planı'nda ikinci aşamaya geçilmesinin ardından ABD'li yetkililerin Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu söylediğini öne sürdü.

Axios'un haberine göre, ABD'li yetkililer Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Yetkililerden birisi Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin "Bu konuda bir plan hazırladık. Başkan (Donald Trump) bunun gerçekleştiğini görmek istiyor. Hamas bunun olacağının sinyallerini veriyor. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve diğer arabulucular, Hamas ile silah bırakma konusunda son günlerde temas halinde.

ABD'li yetkili ABD'nin Hamas üyeleri için İsrail ile "af programı" olasılığına dair de şunları söyledi:

"Hamas (silah bırakma konusunda) olumlu sinyaller gönderiyor. Güçlerinin çoğu tükenmiş durumda ve birçok kişiyi kaybettiler. Ancak bu silah bırakma yalandan değil gerçek olmak zorunda."

ABD, Türkiye'nin Gazze sürecine dahil olmasını istiyor

Ayrıca yetkililer Trump yönetiminin Türkiye'nin Gazze'de rol oynamasını istediğini belirterek, "(Türkiye'nin) Onların sürece dahil olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Hamas üzerinde etkililer." dedi.

Beyaz Saray'ın Türkiye ve İsrail'in ilişkilerini yeniden kurmasını istediğine dikkati çeken yetkililer, "Bu konuda çalışacağız. Umarız ki her iki taraf da söylemlerinin şiddetini azaltır ve birlikte çalışır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Hamas’ın Silah Bırakma Planını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:48:49. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Hamas’ın Silah Bırakma Planını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.