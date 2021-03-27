ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği - Son Dakika

ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği

27.03.2021 00:55
ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği, System.String[]

ABD Hazine Bakanlığı, Sudan'ın Dünya Bankasına borçlarını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 1,15 milyar dolarlık köprü finansmanı sağlandığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Sudan'ın Dünya Bankasına borçlarını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 1,15 milyar dolarlık köprü finansmanı sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'ın geçiş hükümetinin ekonomik istikrarı yeniden tesis etmeye, ülkenin borçlarının hafifletilmesini sağlamaya ve vatandaşların ekonomik beklentilerini iyileştirmeye yardımcı olacak reformları takdir edildi.

Açıklamada, Sudan'ın kaydettiği ilerleme karşısında Hazine Bakanlığının ülkenin Dünya Bankasına olan borçlarını kapamasına yardım etmek için 1,15 milyar dolarlık köprü finansmanı sağlandığı aktarıldı.

Söz konusu finansmanın ABD vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti bulunmadığı belirtilen açıklamada, bunun Sudan'ın uluslararası toplumla ilişkilerini normalleştirmede önemli bir adım olduğu, Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler Girişimi kapsamındaki borçların hafifletilmesine yönelik çabaları hızlandıracağı ve Sudan halkının yararına sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik büyüme için zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Bu, Sudan'ı oldukça ihtiyaç duyulan borçların hafifletmesine bir adım daha yaklaştıracak ve uluslararası finans topluluğuna yeniden entegre olmasına yardımcı olacak bir eylem." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Sudan'ın 30 yıl sonra Dünya Bankası'na olan borçlarını kapattığı ve bu durumun Uluslararası Kalkınma Birliğinin yaklaşık 2 milyar dolarlık hibesine erişiminin önünü açtığı aktarıldı.

ABD ve Sudan, 6 Ocak'ta, Sudan'ın Dünya Bankası'na olan 1 milyar doların üzerindeki borcunu kapatmak için köprü finansmanı sağlanması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Bankası, Sudan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazinesinden Sudan'a 1,15 milyar dolarlık finansman desteği - Son Dakika Ekonomi


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