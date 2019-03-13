ABD Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanmamasına karşın yükseldi.

– ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanmamasına karşın yükseldi.



Pek çok ülkenin havasahasını Boeing'in 737 Max modeli uçaklarına kapatması üzerine Pazartesi günü yüzde 10 değer kaybeden şirketin kayıpları açılış öncesinde yüzde 0.26'ya ulaştı. ABD Nüfus Yönetimi verilerine göre dayanıklı mal siparişleri Ocak ayında yüzde 0.4 ve üretici fiyat endeksi yüzde 0.1 arttı.



Gelişmler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;



Dow Jones yüzde 0.28



Nasdaq yüzde 0.26 ve



S&P yüzde 0.31 yükseldi. - İstanbul

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