ABD, İran'daki Vatandaşlarına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki karışıklıklar nedeniyle ABD vatandaşlarına İran'ı derhal terk etme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliğinden şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin devam ettiği İran'a ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Artırılmış güvenlik önlemleri, yol kapatmaları, toplu taşımada aksamalar ve internet engellemeleri devam ediyor. İran hükümeti mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtladı. Havayolları İran'a gidiş ve geliş uçuşlarını sınırlamaya veya iptal etmeye devam ediyor. Bazıları ise 16 Ocak Cuma gününe kadar seferlerini askıya aldı. ABD vatandaşları internet kesintilerinin devam edebileceğini beklemeli, alternatif iletişim yöntemleri planlamalı ve eğer güvenliyse kara yoluyla İran'dan Ermenistan veya Türkiye'ye geçmeyi düşünmelidir" ifadeleri kullanıldı.

İran'daki ABD vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etme çağrısı yapılan açıklamada, "İran'ı derhal terk edin. ABD hükümetinin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan ayrılma planınız olsun. Eğer dışarı çıkamıyorsanız evinizin içinde veya başka güvenli bir binada güvenli bir yer bulun. Yanınızda yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaç maddeleri bulundurun. Gösterilerden uzak durun, dikkat çekmemeye çalışın ve çevrenize karşı tetikte olun. Son dakika haberleri için yerel medyayı takip edin. Planlarınızı gerektiğinde değiştirmeye hazır olun" ifadeleri kullanıldı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde şiddet olayları yaşanmış, en az 646 kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON