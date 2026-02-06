ABD, İran'daki Vatandaşlarını Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, İran'daki Vatandaşlarını Uyardı

06.02.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri ve güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik önlemleri, ulaşım aksamaları ve iletişim ağlarındaki kısıtlamalar nedeniyle Amerikan vatandaşlarına İran'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri gerektiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, "İran'dan hemen ayrılın. ABD hükümetinin yardımına ihtiyaç duymayan bir tahliye planı yapın" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran hükümetinin mobil hatlar, sabit hatlar ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiğine dikkat çekilerek, ABD vatandaşlarının iletişim kopukluklarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca, ABD-İran çifte vatandaşlığına sahip kişilerin İran'dan yalnızca İran pasaportu ile çıkış yapabileceği hatırlatıldı. İran makamlarının çifte vatandaşlığı tanımadığı ve bu kişileri yalnızca İran vatandaşı olarak muameleye tabi tuttuğu belirtilerek, ABD pasaportu taşımanın veya ABD ile bağlantı göstermenin gözaltı ve tutuklama riski oluşturduğu kaydedildi.

"Gösterilerden uzak durun ve düşük profil çizin"

ABD, ülkeden ayrılamayan vatandaşlarının konutlarında veya güvenli binalarda kalarak gıda, su ve ilaç stoku yapmaları, "gösterilerden uzak durmaları ve düşük profil çizmeleri" tavsiye edildi.

Yetkililer, vatandaşların karayoluyla tahliye seçeneğini kullanmaları durumunda "güvenliklerinin garanti edilemeyeceğini", bu seçeneğin "yalnızca kişinin kendi güvenlik değerlendirmesi sonucunda tercih edilmesi gerektiğini" bildirdi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'daki Vatandaşlarını Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:04:33. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, İran'daki Vatandaşlarını Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.