ABD-İran Görüşmeleri Devam Edecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan bir İran İHA'sının vurulmasının ardından ABD-İran görüşmelerin halen planlandığını açıkladı. Leavitt, "Az önce Özel Temsilci Witkoff ile görüştüm ve görüşmeler halen planlanıyor" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Umman Denizi'nde USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan bir İran insansız hava aracının düşürülmesinin ardından İran ile tırmanan gerginliğin ABD ve İran arasında planlanan görüşmeleri nasıl etkileyeceği yönünde bir soru alan Leavitt, "Az önce Özel Temsilci (Steve) Witkoff ile görüştüm ve görüşmeler halen planlanıyor. Başkan Trump, her zaman öncelikle diplomasiye şans verme taraftarıdır. Lakin bilindiği gibi, tango yapmak için iki kişiye ihtiyaç duyulur. Diplomaside başarılı olunabilmesi için karşı tarafın da istekli olması gerekiyor. Bu, Özel Temsilci Witkoff'un keşif ve istişare için gerçekleştireceği temaslardaki amacı olacak. Her zaman olduğu gibi, Başkanın İran konusunda masada Başkomutan sıfatıyla birçok seçeneği bulunuyor. Bence bunu, geçtiğimiz yılki 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' ile gayet iyi bir şekilde gördüler. Bu çok başarılı bir operasyondu ve nükleer kabiliyetlerini imha etti. Lakin, bizim açımızdan, görüşmeler bu hafta devam edecek" dedi.

Trump'ın Rusya'nın saldırısına şaşırmadığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in soğuk hava şartları nedeniyle Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları yedi gün süreyle durdurma konusundaki uzlaşıyı Ukrayna'ya şimdiye kadar gerçekleştirilen en şiddetli saldırılardan biriyle ihlal etmesine ilişkin bir soruya Leavitt, "Bu sabah Başkan ile bu konuyu görüştüm. Kendisi, maalesef olanlara şaşırmadı. Bunlar, yıllardır birbiriyle vahşi bir savaşa tutuşmuş olan iki ülke. Bu, Başkan Trump ofiste kalmış olsaydı hiç başlamamış olacak bir savaş. Bu, bir önceki Başkan Joe Biden'ın acziyeti ve yetersizliği nedeniyle başlamış olan bir savaş. Bu nedenle de Başkan, bu savaşı sona erdirmek için agresif bir şekilde diplomasiden istifade etmeye devam ediyor. Bu nedenle de Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, yarın Abu Dabi'de olacak ve üçlü görüşmelerin yeni bir ayağını gerçekleştirecekler" dedi. - WASHINGTON