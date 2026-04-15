ABD-İran hattında yeni temas iddiası: Piyasalarda temkinli iyimserlik - Son Dakika
ABD-İran hattında yeni temas iddiası: Piyasalarda temkinli iyimserlik

ABD-İran hattında yeni temas iddiası: Piyasalarda temkinli iyimserlik
15.04.2026 08:40
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD-İran arasında yeniden gündeme gelen diplomatik temas iddialarını değerlendirdi. İkinci görüşme ihtimalinin piyasalarda sınırlı iyimserlik yarattığını belirten Sural, temel anlaşmazlıkların sürecin önünde engel olduğunu vurguladı.

"İKİNCİ GÖRÜŞME İHTİMALİ KONUŞULUYOR"

Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Sural, ABD basınında ikinci bir görüşme ihtimalinin gündeme geldiğini ancak henüz somut bir takvimin olmadığını ifade etti. Bu ihtimalin bile piyasalarda sınırlı bir rahatlama yarattığını belirten Sural, taraflar arasındaki kritik anlaşmazlıkların sürdüğünü söyledi. Özellikle İran’dan 20 yıl boyunca nükleer faaliyetlerini durdurmasının istenmesi gibi başlıkların müzakerelerin seyrini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

"ABD KAMUOYUNDA SAVAŞ KARŞITLIĞI ARTIYOR"

Sural, ABD kamuoyunda savaş karşıtlığının giderek güçlendiğine dikkat çekerek, Amerikan halkının uzun süreli ve maliyetli bir çatışmaya sıcak bakmadığını belirtti. Bu durumun Washington yönetimi üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu ifade eden Sural, bölgeye ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini de paylaştı.

NETANYAHU-TRUMP İDDİASI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Lübnan ile görüşmelere mesafeli olduğu, ancak ABD eski Başkanı Donald Trump’ın devreye girerek bu süreci desteklemeye ikna ettiği yönündeki iddiaların, bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Son Dakika ABD ABD-İran hattında yeni temas iddiası: Piyasalarda temkinli iyimserlik - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD-İran hattında yeni temas iddiası: Piyasalarda temkinli iyimserlik - Son Dakika
Advertisement
